Queerer Schönheitswettbewerb für philippinische Häftlinge

“Es ist einsam hier, aber ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe”, sagte Gwen, dessen echter Name laut dem Reglement der Gefängnisverwaltung nicht genannt werden darf, der Nachrichtenagentur AFP.

Für den Wettbewerb durften alle zwölf Gangs, die sich in dem Gefängnis gebildet haben, einen Kandidaten nominieren. Die geschminkten und kostümierten Wettbewerber traten dann mit Perücken singend und tanzend auf einer improvisierten Bühne auf. Organisiert wurde das Ereignis von einem Subunternehmer des Gefängnisses. Der echte “Miss Universe”-Wettbewerb findet im Jänner in Manila statt.

Das verfallende Gefängnis ist chronisch überbelegt. Einst für 800 Insassen gebaut, wechseln sich die Häftlinge heute zum Schlafen in den Zellen, auf dem Basketballplatz und selbst in den Treppenhäusern ab. In der Haftanstalt sitzen mutmaßliche Kriminelle ein, die noch nicht verurteilt wurden. Da die Gerichte völlig überlastet sind, warten sie teilweise jahrelang auf ihren Prozess.

Die Lage könnte sich noch verschlimmern: Präsident Rodrigo Duterte hat zu seinem Amtsantritt Ende Juni den Drogen den Krieg erklärt. Mehr als 40.000 Verdächtige wurden seitdem festgenommen, mehr als 5.300 Menschen wurden nach offiziellen Angaben teils unter ungeklärten Umständen getötet.

(APA/ag.)