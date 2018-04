Queen Elizabeth II. feiert 92. Geburtstag mit Konzertbesuch

Die britische Königin Elizabeth II. feiert an diesem Samstag ihren 92. Geburtstag. Die Monarchin wird dazu am Abend ein Konzert in der Londoner Royal Albert Hall besuchen. Auftreten werden etwa Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David und Sting. "Nicht viele 92-Jährige bekommen so ein heißes Ticket zum Geburtstag", schrieb das US-Magazin "Time". Die BBC wird das Konzert live übertragen.

Dem Sender zufolge werden noch weitere Mitglieder der Königsfamilie dabei sein. Ob die Queen schon tagsüber mit ihrer Familie feiert, wollte der Palast nicht mitteilen. Offiziell wird der Geburtstag der Queen mit der Parade “Trooping the Colour” im Juni begangen. Dann ist meist das Wetter besser. Die Parade vermittelt stets einen Hauch von Empire.