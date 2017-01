Queen auf dem Weg der Besserung

Die Queen hatte zuletzt zwei traditionelle Gottesdienste verpasst - © APA (AFP)

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich immer noch nicht ganz von ihrer schweren Erkältung erholt. Sie ist aber auf dem Weg der Besserung, wie der Buckingham-Palast am Freitag in London mitteilte. Die Queen (90) sei weiterhin auf ihrem Landsitz in Sandringham, wo sie auch die Weihnachtszeit mit ihrem Mann Philip verbracht hat. Details wurden nicht genannt.