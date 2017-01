Quattro-Power: Audi zieht 7,5-Tonnen-Lkw in Vorarlberg aus dem Schnee

Am Mittwoch spielte sich in Bludenz eine kuriose Szene ab, die wir sonst eigentlich nur aus Werbe-Videos kennen: Ein Lkw wird von einem Audi abgeschleppt. Doch dieses Video ist kein Fake. Nachdem der Lkw-Fahrer sein Ladegut bei der Baustelle abgeladen hatte und weiterfahren wollte, steckte der Laster in der verschneiten Straße fest. Schnell war ein Retter gefunden. Ein rund 400 PS starker Audi S8 half dem bewegungsunfähigen Fahrzeug aus seiner prekären Lagen und zog diesen auf die bereits frei geräumte Straße.

Was hätte wohl der legendäre TV-Moderator Hans Rosenthal zu der Aktion gesagt?