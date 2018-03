Quartier „Illufer“ geht in die nächste Bauphase

Beim nächsten Bauabschnitt des Projekts Quartier „Illufer“ entstehen auf rund 6000 Quadratmetern weitere drei Häuser mit etwa 70 Wohnungen.

Feldkirch-Gisingen Mit dem Quartier „Illufer“ entstehen in Feldkirch-Gisingen in unmittelbarer Stadtnähe und dennoch im Grünen nach und nach mehrere Häuser mit hochwertigen sowie alters- und behindertengerechten Mietwohnungen. Das gesamte Quartier wird in mehreren Bauabschnitten errichtet. Das erste Gebäude wurde bereits fertiggestellt und die Wohnungen ihren Mietern übergeben. Nun erfolgte der Spatenstich für die nächste Bauetappe.