Qualitätsauszeichnung für Volkshochschule Götzis

Die Quality Austria hatte Ende März die VHS auf Herz und Nieren geprüft und anschließend festgehalten:

Die Volkshochschule Götzis beschäftigt sich seit Jahren kontinuierlich mit dem EFQM Modell und ist ein „Dauerbrenner“ unter den Bewerbern zum Staatspreis. Die Kultur der Excellence ist unternehmensweit spürbar. Nicht nur die Führungskräfte engagieren sich vorbildlich und sind österreichweit sehr gut vernetzt.

Die Herausforderungen im Rahmen der „Flüchtlingswelle“ 2015 und 2016 konnten hervorragend bewältigt werden. So wurde in kürzester Zeit eine beachtliche Menge an Kursen erfolgreich durchgeführt, was sich in den dargestellten Ergebnissen wiederspiegelt. Im Bereich der gesellschaftsbezogenen Ergebnisse werden überdurchschnittlich hohe Ergebnisse erzielt, die sich europaweit sehen lassen können.

Wir freuen uns sehr, da diese externe Auszeichnung einmal mehr nachweist, dass die VHS mit ihrem umfassenden und bedarfsorientierten Programm auf dem richtigen Weg ist. Diese Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, uns weiter zu verbessern und die Menschen, die zu uns kommen, bestmöglich in ihren Bildungswegen zu unterstützen”, erklärt Fischnaller.

„

.