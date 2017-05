Quali-Chance für ÖHB-Männer trotz 24:35 in Spanien intakt

Wie schon am Mittwoch, als sich Rot-Weiß-Rot dem zweifachen Weltmeister und aktuellen Vize-Europameister in Innsbruck erst in den letzten Momenten geschlagen geben musste, erwischte die Truppe von Patrekur Johannesson in Leon einen guten Start. Nach gut 20 Minuten führte die ÖHB-Auswahl sogar mit 11:10, dann aber zogen die Hausherren mit einem 5:0-Lauf bis zur Pause auf 15:11 davon. Damit war das Spiel praktisch gelaufen, Spanien baute den Vorsprung stetig aus und buchte mit dem vierten Sieg im vierten Spiel wie erwartet sein EM-Fixticket. Bester österreichischer Werfer war Alexander Hermann mit acht Treffern.

Aus österreichischer Sicht bedeuten die verlorenen “Bonusspiele” gegen Spanien aber keinen echten Rückschlag. Die Entscheidung wird ohnehin in den beiden Juni-Spielen in Finnland und zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina fallen. Gegen die Finnen hatten die Österreicher im November zu Hause überraschend verloren, dafür folgte ein 23:22-Sieg in Bosnien. Am Samstagabend hielten alle drei Teams bei je zwei Punkten, am Sonntag folgte allerdings noch das Duell Bosnien – Finnland. Die ersten beiden Mannschaften der Gruppe fahren fix zur EM, der beste Gruppendritte ebenso.

ÖHB-Teamchef Johannesson sah die Niederlage mit gemischten Gefühlen. “In den ersten 20 Minuten waren wir da, sind viel gelaufen. Dann haben wir mit ihrer offensiven Deckung Probleme bekommen und haben in den letzten zehn Minuten unsere Linie verloren. Auch in der zweiten Halbzeit hat uns die spanische Deckung vor ziemliche Probleme gestellt”, sagte der Isländer.

Gerade das Verhalten gegen offensive Defensivvarianten gelte es nun zu verbessern. “Jetzt ist mein Fokus klar auf Juni gerichtet. Ich nehme viele positive Dinge mit aus diesen beiden Spielen, und an den Problemen werden wir arbeiten. Körperlich und taktisch müssen wir die Zeit bis dahin gut nutzen.”

