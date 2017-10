Pyeongchang 2018 will mit kurzen Wegen auftrumpfen

Bei schönstem Herbstwetter nahm eine Delegation des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) mit Medienvertretern am Dienstag einen Lokalaugenschein in der bewaldeten Hügelregion vor, die seit 2016 getesteten Anlagen um Alpensia liegen auf nur 700 m Seehöhe. “Mit der Höhen-Akklimatisation werden wir also keine Probleme haben”, sagte deshalb Christoph Sieber, der Chef de Mission des ÖOC.

Im Olympischen Dorf in Yongpyong werden derzeit die finalen Arbeiten durchgeführt. Das Resort besteht aus acht 15-stöckigen Gebäuden, die in 600 Einheiten 3.800 Betten bieten. Aus dem rot-weiß-roten Team werden die Alpinen und Nordischen sowie die Eiskanal-Athleten im Gebäude Nummer 106 auf den Stockwerken eins bis zehn wohnen. “Kuschelig”, nannte ÖOC-Präsident Karl Stoss die Größe der Zimmereinheiten, maximal zwei Betten pro Raum wurden aber zugesagt. Eine angrenzende Mehrzweckhalle wird derzeit zum Speisesaal umfunktioniert.

Im zweiten Olympischen Dorf, das in der Küstenstadt Gangneung beim Coastal Cluster errichtet wurde, werden Österreichs qualifizierte Hallen-Eissportler einziehen, maximal fünf dürften es werden. “Wir werden zudem aber auch Außenquartiere haben”, erklärte Sieber. Und zwar in einem ebenfalls neu errichteten Hotel in Jeongseon, wo die alpinen Speedbewerbe angesetzt sind, und in Bokwang, wo die Snowboarder und Ski-Freestyler im Einsatz sein werden.

Nur drei Busminuten vom Olympischen Dorf in der Bergen entfernt wurde in Hoenggye temporär das Olympiastadion für die Eröffnungs- und Schlussfeier errichtet. Es handelt sich um eine offene Arena, die 35.000 Zuschauern Platz bietet. “Unsere Athleten bekommen für den Einmarsch Thermounterwäsche und Heizsocken, denn abends kann es schon mal zehn Grad unter null haben”, sagte Sieber.

Nach den Winterspielen wird nur ein kleiner Teil des Stadions bestehen bleiben und zu einem Olympiamuseum umfunktioniert. Gleich nebenan soll auf der Medal Plaza – geht es nach den Hoffnungen des ÖOC – möglichst häufig die österreichische Hymne erklingen.

Während in Yongpyong an den Strecken, wo die alpinen Skiläufer ihre Riesentorläufe, Slaloms und den Teambewerb austragen werden, noch kräftig gearbeitet wird, sind die Skisprungschanzen und die für diese Region extrem wichtigen Windnetze schon öfters erprobt worden. Im Auslauf trägt normalerweise übrigens der FC Gangwon in der ersten südkoreanischen Fußballliga seine Spiele aus. Während Olympia wird auch die Big-Air-Anlage im Stadion aufgebaut, die Kärntnerin Anna Gasser gilt als eine Gold-Hoffnung.

Gleich nebenan sind die Stadien für Langlauf und Nordische Kombination sowie Biathlon. Christoph Sumann, 2009 bei der WM in Pyeongchang zweifacher Silbermedaillengewinner, erinnerte sich: “Für die Zuschauer ist der Schießstand relativ weit weg, er ist auch windanfällig. Die Streckenführung der Loipe ist ziemlich gleich, sie kommt definitiv den Österreichern entgegen. Der Zulauf ins Stadion wurde entschärft, da hat es bei der WM einige Brez’n und Waffenbrüche gegeben.”

Neu in den Berg gestampft wurden im von Alpensia 40 Busminuten entfernten Jeongseon die Speed-Strecken der Alpinen, die Abfahrt wurde von Bernhard Russi designt. Aus dem Nichts entstanden in dem fast unbesiedelten Gebiet direkt unter dem Zielraum u.a. auch ein Hotelkomplex, eine Appartementanlage und ein riesiger Speicherteich, denn bei nur durchschnittlich zwanzig Zentimetern Naturschnee pro Winter ist die Maschinenschneeproduktion unerlässlich.

Laut aktuellem Strand sollen diese Skipisten nach den Winterspielen rückgebaut und der Natur zurückgegeben geben, wie ein Sprecher sagte, das letzte Wort sei da aber noch nicht gesprochen.

Im Gegensatz dazu ist der Wintertourismus in Bokwang bereits seit längerer Zeit stark verankert, 35 Minuten dauert die Busfahrt von Alpensia dorthin. Rund um das Gelände der Snowboard- und Ski-Freestyle-Anlagen wird auch die Partymeile dieser Spiele erwartet. Zwischen Bokwang und Jeongseon wurde eine Straßenverbindung ausgebaut, 50 Minuten beträgt die Fahrtzeit. Die Route wird auch während der Spiele bedient.

