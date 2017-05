PV Bregenzerwald feierte Mutter- und Vatertag in Doren

Franz Bechter hieß alle herzlich willkommen, besonders den Präsidenten des Pensionistenverbandes Vorarlberg, Erich De Gaspari, in Vertretung des Ehrenobmannes Josef Beer dessen Gattin Erika und Professor Ludwig Bertel mit Lisa. „Mir Zwoi“ Hildegard und Barbara hatten einen großartigen Auftritt mit Musik und heiteren Geschichten. Rotach Reimer Heribert erfreute mit humorigen Reimen. Die Kindertrachtengruppe Hittisau unter der Leitung von Monika Arnold tanzte gekonnt zur Musik von Bernhard Nußbaumer und Alina Bilgeri trug das Gedicht „Mama“ in Hittisauer Mundart ergreifend vor. Überraschend holten die Kinder der Trachtengruppe Gäste auf die Bühne zum Mittanzen. Meusburger Catering bot gute Küche und aufmerksamen Service. Franz dankte den Mitwirkenden und seinem Team Heinz, Helmut, Irmgard, Alwine, Margit, Siegmar und dem Saaltechniker Andreas Feurle und wünschte den Müttern einen glücklichen Muttertag an dem sie viel von ihrer gegebenen Liebe zurück bekommen und allen Vätern einen freudvollen Vatertag. Ein süßes Präsent wurde mit auf den Heimweg gegeben.