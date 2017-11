PV Anlage nimmt Betrieb auf

Über den Sommer wurde auf dem Dach des Sozialzentrums eine neue Photovoltaikanlage installiert – diese wird in Kürze den Betrieb aufnehmen.

Die Installation der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sozialzentrums ist dabei ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Auf der Modulfläche von knapp 300 Quadratmetern wird künftig eine Leistung von 45 kWp Strom pro Jahr (dies entspricht dem Verbrauch von ca. acht 4-Personen Haushalten) liefern. Nach vorläufigen Berechnungen soll sich die CO2-Einsparung in den kommenden 25 Jahren auf an die 518 Tonnen belaufen. Der erzielte Strom aus der neuen PV Anlage kann in weiterer Folge aufgrund des günstigen Strombedarf – Verlaufs des Sozialzentrum praktisch zur Gänze im eigenen Haus übernommen werden. „Das heißt, dass beim derzeitigen Stromtarif von 0,1 Euro pro kWh jährlich 4.358 Euro Stromkosten gespart werden können“ so Bürgermeister Gottfried Brändle.