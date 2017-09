Putin will UNO-Friedenstruppen in der Ostukraine

Russlands Präsident Putin bei BRICS-Gipfel in China - © APA (AFP)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine UN-Resolution für Friedenstruppen im Kriegsgebiet Ostukraine angekündigt. Die Bedingungen, die der Kremlchef am Dienstag nannte, stießen in der Ukraine aber auf Ablehnung. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will seine Vorstellungen zu einer Blauhelm-Mission bei der kommenden UNO-Vollversammlung in New York vortragen.