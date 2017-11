Putin und Erdogan sprechen über Syrienkrieg

Der Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprechen am Montag in Sotschi über den Syrienkrieg. Dabei soll es auch um einen Kongress der Völker Syriens gehen, den Russland plant, um über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland beraten zu lassen.

Putin und Erdogan werden in dem Schwarzmeerbadeort nach russischen Angaben auch über bilaterale Wirtschaftsprojekte reden. Sie haben sich in diesem Jahr bereits mehrfach getroffen. Zuletzt hatte der russische Präsident Ende September Ankara besucht.

Zwischen den Konfliktparteien in Syrien ausgehandelte sogenannte Versöhnungsabkommen und Deeskalationszonen haben nach Angaben von Amnesty International verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung. Es handle sich um “diplomatische Scheinlösungen” auf Kosten der Menschenrechte, heißt es unterdessen in einem neuen Bericht der Menschenrechtsorganisation. Die syrische Regierung habe Tausende Menschen “gezielt vertrieben und getötet”, um in Verhandlungen den Druck auf die bewaffnete Opposition zu erhöhen.

Seit 2014 habe die Regierung in Damaskus immer wieder solche Vereinbarungen mit Oppositionskämpfern ausgehandelt, damit diese von der Regierung belagerte Gebiete in Nordsyrien verlassen. In diesem Zusammenhang sei Tausenden Menschen der Zugang zu Lebensmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung verweigert worden. “Die syrische Regierung setzt bewusst Hunger als Kollektivstrafe gegen die Bevölkerung ein”, kritisierte Rene Wildangel von Amnesty International in Deutschland.