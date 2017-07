Putin schickt jetzt den “Terminator” nach Syrien

Russlands Präsident Wladimir Putin nutzt den syrischen Bürgerkrieg zum Test eines weiteren militärischen Prototyps: Wie “diepresse.com” berichtet, wurde der Kampfunterstützungspanzer “Terminator 2” auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Latakia gesichtet. Die russische Armee hat das Fahrzeug noch gar nicht eingeführt, die Serienfertigung hat noch nicht begonnen. Bilder der syrischen Medienanstalt SANA zeigen Syriens Präsident Bashar Al-Assad auf dem von Russland genützten Luftwaffenstützpunkt Hmeimim, wie er einen BMPT-72 betrachtet.

Der “Terminator” ist dazu gedacht, leichte Boden- und Lufteinheiten zu bekämpfen, um die eigenen Panzerkräfte zu unterstützen. Seine Ziele sind feindliche Panzer, Schützenpanzer oder Maschinengewehr-Stellungen. Über kurz oder lang soll er die mechanisierte Infanterie ersetzen. Der mit unterschiedlichsten Sensoren ausgestattete High-Tech-Panzer soll bis zu fünf Ziele gleichzeitig bekämpfen können – was ihm den Spitznamen “Terminator” einbrachte.

