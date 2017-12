Putin reichte Kandidatur für Präsidentschaftswahl ein

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch offiziell seine Kandidatur für eine vierte Amtszeit eingereicht. Im Fernsehen war zu sehen, wie der 65-jährige Staatschef lächelnd einem Mitglied der Wahlkommission seine Unterlagen überreicht, darunter auch einen Einkommensnachweis. "Die Dokumente sind eingegangen, viel Glück und ein gutes neues Jahr", sagte der Vertreter der Wahlkommission.

Anfang des Monats hatte Putin bei einem Werksbesuch in Nischni Nowgorod umgeben von Arbeitern verkündet, dass er eine weitere Amtszeit anstrebe. Die Präsidentschaftswahl in Russland findet am 18. März statt. Putin ist der Top-Favorit, einen chancenreichen Gegenkandidaten gibt es nicht. Die Kandidatur von Putins aussichtsreichstem Herausforderer Alexej Nawalny hatte die Wahlkommission am Montag untersagt.