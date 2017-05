2018 darf Putin noch einmal antreten - © APA (AFP)

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat eine Wiederkandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl offengelassen. Auf die Frage eines Reporters sagte Putin am Montag in Peking, die Zeit für eine solche Entscheidung sei noch nicht gekommen. Putin befindet sich derzeit zu einem Staatsbesuch in der chinesischen Hauptstadt. Die nächste Präsidentenwahl in Russland roll regulär 2018 stattfinden.