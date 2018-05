Putin-Gegner Nawalny wieder freigelassen

Der prominenteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Alexej Nawalny, ist wieder auf freiem Fuß. Dies teilte der Anti-Korruptions-Aktivist am Sonntag kurz nach Mitternacht über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nawalny hatte vor der Vereidigung Putins für eine vierte Amtszeit am Montag zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Polizisten hatten den Oppositionspolitiker am Samstag auf dem Moskauer Puschkinplatz abgeführt. Dort riefen junge Menschen “Russland ohne Putin” und “Nieder mit dem Zaren”. Die Polizei erklärte, Nawalny sei festgenommen worden, weil er eine unerlaubte Protestaktion organisiert habe.

Der Menschenrechtsorganisation OWD-Info zufolge gab es landesweit rund 1.600 Festnahmen – mehr als bei einem von Nawalny organisierten Protest gegen Korruption im März 2017 -, davon fast allein die Hälfte in Moskau. Reuters-Reporter beobachteten, wie Bereitschaftspolizisten in der Hauptstadt systematisch Demonstranten festnahmen und in Busse brachten.