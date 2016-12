Putin dankt Russen zum Neujahr für Unterstützung

Putin fordert Landsleute auf, an Russland zu glauben - © APA (AFP)

In einer patriotischen Neujahrsbotschaft hat der russische Präsident Wladimir Putin den Russen für ihre Unterstützung in Krisenzeiten gedankt. “Ich möchte Ihnen aufrichtig danken (…) für Ihre echte, herzliche Sorge um Russland”, sagte der Staatschef in der am Samstag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Rede.