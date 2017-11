Putin berät mit Erdogan und Rohani über Frieden in Syrien

Kurz nach dem überraschenden Treffen mit Syriens Machthaber Bashar al-Assad verhandelt der russische Präsident Wladimir Putin mit den Staatschefs der Türkei und des Irans über weitere Entwicklungen in dem Bürgerkriegsland. Putin wird am Mittwoch im russischen Badeort Sotschi Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rohani zu Gesprächen empfangen.

Dabei sollen weitere Bemühungen um eine politische Lösung des Syrien-Konflikts vorangetrieben werden. Der Kreml bezeichnete das Treffen mit Assad am Montagabend als Vorbereitung für die Dreier-Gespräche am Schwarzen Meer. Der türkische Präsident war erst in der vergangenen Woche dorthin gereist, um mit Putin zu verhandeln. Russland hat gemeinsam mit der Türkei und dem Iran mehrere Verhandlungen zu Friedensgesprächen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition vermittelt, die den UN-geführten Friedensprozess in Genf ergänzen. Russland unterstützt die syrische Armee seit 2015 mit Luftangriffen.