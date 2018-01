Religionsritual erinnert an Taufe Jesu.

Religionsritual erinnert an Taufe Jesu. ©AP

Religionsritual erinnert an Taufe Jesu. ©AP

Putin beging orthodoxes Fest mit Bad in eisigem Gewässer

Der russische Präsident Wladimir Putin und viele seiner Landsleute haben aus Anlass des Epiphanias-Festes der orthodoxen Kirche in der Nacht auf Freitag ein Bad in eisigen Gewässern genommen. Putin tauchte - umgeben von Popen und Ikonen - bei minus fünf Grad Celsius mit nacktem Oberkörper in den Seliger-See ein, 350 Kilometer nordwestlich von Moskau.



In einigen Gegenden untersagten die Behörden das Religionsritual zum Dreikönigsfest wegen der extremen Temperaturen. In Teilen Sibiriens wurden 68 Grad unter dem Gefrierpunkt gemessen.

Gläubige müssen drei Mal ins Eiswasser Im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als zwei Millionen Russen an dem Eisbad, das jeweils in der Nacht vom 18. zum 19. Jänner stattfindet. Gemäß der orthodoxen Tradition muss der Gläubige drei Mal ins Wasser eintauchen – im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.