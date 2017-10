Pussy Riot protestieren in Trump Tower

APA (Archiv/AFP) - © Pussy Riot bei einem Auftritt in Kalifornien

Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot haben in den USA für die Freilassung der in Russland inhaftierten Ukrainer Oleg Senzow und Alexander Koltschenko protestiert. In einem am Dienstag bei Facebook veröffentlichten Video zeigten sie ein im Trump Tower in New York aufgehängtes Transparent.