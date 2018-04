Purer Gitarrensound in Götzis

Ländle-Gitarreros in Action

Götzis. „Men in Black – Männer in schwarz“ nennen sich Charly Bonat, Christoph Eberle und Franz Kohler. So dunkel wie ihre Kleidung, so dunkel erscheint teilweise ihr Sound. Viele englische Klassiker von Dire Straits und Co, aber auch österreichische Größen wie Konstantin Wecker haben sie mit düsteren Texten auf Bregenzerwälder Dialekt übersetzt. Die drei können es aber auch Hochdeutsch, wo sie durchaus auch nachdenkliche Töne anschlagen. Zur Abrundung bieten die drei Musiker mit Herzblut, auch englische Lieder und wagen sich an Johnny Cash, Kris Kristofferson oder Chuck Berry.