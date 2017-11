Punschgarten-Eröffnung mit Käsknöpfle-Benefiz

Hohenems. Der Punschgarten im Schneckengarten des Hohenemser Renaissancepalastes wurde am vergangenen Samstag mit einem Benefiz-Käsknöpfleessen für bedürftige Hohenemser Familien eröffnet.

Für das Gelingen dieser Benefizaktion zeichnete einmal mehr Käsknöpfle-Profi Bruno Ratz (ehemals Gasthof Egender in Schönenbach) verantwortlich. Unterstützt beim „Käsknöpfla“ wurde er diesmal von Bürgermeister Dieter Egger. „Palast“-Gastronom und Gastgeber Andrew Nussbaumer konnte in seinem Weihnachtsmarkt mit Dorfcharakter u.a. auch Nationalrat Bernhard Themessl mit Gattin Hildegard, Gertraud Egger, Daniela und Martin Berthold vom Wirtshaus am See in Bregenz, Barbara Hillinger (Vinothek und Weinbar Hill), Sportstadtrat Friedl Dold mit Gattin Yvonne, Susanne Bell („Kleidheit“ in der Marktstraße) und Grafikdesigner Sandro Scherling, Kulturstadtrat Johannes Drexel, Melina Kloiber, Sandra und Toni Strammer sowie Kurt und Anja Aberer als Gäste begrüßen.

Der weihnachtliche Punschgarten mit einer großen Auswahl an alkoholfreien und heißen Punschgetränken in der traditionellen Punsch-Hütte, Käsknöpfle mit original Bregenzerwälder Käsemischung in der Erdinger Urweisse Hütt´n, Raclette & Co, Palast-Burger, Chili con Carne in der Grill-Hütte, mit backfrischen Apfelküchle, Maroni etc. ist jeweils von Mittwoch bis Samstag ab 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 14 Uhr geöffnet. Am Freitag, den 10. November, spielen um 20 Uhr die „Gugge 2000 Bournemouth“ (The first Guggenmusikband in the UK, die am Samstag mit den Emser Palast-Tätschern deren 25-jähriges Jubiläum feiern, im Punschgarten auf.