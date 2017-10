PULS 4-Reporter auf FPÖ-Wahlparty angegriffen

Der PULS 4-Reporter Arman Behpournia sollte live von der FPÖ-Wahlparty in der Wiener Marx-Halle berichten. Dabei wurde er laut eigenen Angaben von einem FPÖ-Anhänger grundlos ins Gesicht geschlagen. In einem kurz darauf verfassten Facebook-Post schrieb er, er hoffe, “dass für Menschen mit meinem Aussehen (schwarze Haare, dunkle Augen) das Leben in diesem schönen Österreich auch noch in Zukunft erträglich und lebenswert ist.”

Auch PULS 4-Infochefin Corinna Milborn bezeichnete den Angriff auf Twitter als rassistisch motiviert und kündigte ein Anzeige an.

Motiv des Angriffs des (bisher unbekannten) Gastes war leider tatsächlich Rassismus. Wir werden das morgen anzeigen. — Corinna Milborn (@corinnamilborn) 15. Oktober 2017

(red)