Puigdemont will nach Kopenhagen: Spanien droht Haftbefehl an

Die spanische Staatsanwaltschaft will den europäischen Haftbefehl gegen den katalanischen Ex-Regionalchef Carles Puigdemont wieder aktivieren lassen, sollte der 55-Jährige am Montag aus dem belgischen Exil nach Dänemark reisen.

Puigedmont will am frühen Nachmittag an der Universität von Kopenhagen an einer Diskussion mit dem Titel: “Katalonien und Europa, am Scheideweg der Demokratie?” teilnehmen, wie die Hochschule mitteilte.