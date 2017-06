Puerto Rico stimmt für Übergang zu US-Staat

Referendum für US-Kongress nicht bindend - © APA (AFP)

Puerto Rico hat sich am Sonntag in einer Volksabstimmung für eine Umwandlung der Karibikinsel in den 51. US-Staat ausgesprochen. Das Referendum ist jedoch nicht bindend, denn nur der Kongress in Washington kann darüber entscheiden. Bisher ist die frühere spanische Kolonie ein assoziierter Freistaat der USA.