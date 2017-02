Pühringer-Rücktritt heizt Debatte um Häupl-Nachfolge an

“Auch ein Trainer einer Fußballmannschaft, der die Champions League gewonnen hat, muss sich nach so einem Erfolg überlegen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, abzutreten. Wie wir am Beispiel von Niederösterreich und Oberösterreich gesehen haben, haben dort die Landeshauptleute den richtigen Zeitpunkt erkannt”, sagte Schmid. Der Parteitag im April “eignet sich ideal für eine inhaltliche Positionierung und einen personellen Neustart”, so Schmid an die Adresse des Wiener Landeshauptmanns.

Punkto Häupl-Nachfolger zeigte der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer neuerlich Präferenz für Wohnbau-Stadtrat Michael Ludwig. “Er ist in höchstem Maße – charakterlich und intellektuell – für höchste Funktionen geeignet. Er hat die nötige Erfahrung.”

