Publikumspreis für TV-Show "Wir sind Kaiser"

Die ORF-Show "Wir sind Kaiser" hat den Publikumspreis des "Österreichischen Kabarettpreises" gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Montag im Rahmen der Verleihung des Hauptpreises an Lukas Resetarits, der als Gewinner bereits im Vorfeld fest gestanden war, vergeben. Eine Aufzeichnung des Abends zeigt ORF eins am 15. Dezember um 22.20 Uhr.

Auch weitere Preise wurden vergeben: Das Duo Flüsterzweieck bekam den Förderpreis, das Duo BlöZinger wurde mit dem Programmpreis ausgezeichnet. Den Sonderpreis gab es für Stefanie Sargnagel.

Für den Publikumspreis wurde online abgestimmt, zur Wahl standen insgesamt 13 nominierte Comedy-Sendungen. “Es ist großartig, wir freuen uns – endlich eine Wahl, die nicht schiefgegangen ist”, freute sich Robert Palfrader alias Robert Heinrich I. laut Aussendung. “Wenn ein Volk seinen Kaiser bestätigt, heißt das etwas, weil normalerweise hat es ja nichts mitzureden. Wir sind jetzt eine demokratisch legitimierte Monarchie, das macht sie einzigartig.” Robert Palfrader steht das nächste Mal am 31. Dezember (20.15 Uhr, ORF eins) als Kaiser vor der Kamera.