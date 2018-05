Publikumsmagnet Kreativmarkt

13. Auflage des Dorfmarkts lockte massenhaft Besucher nach Altach

Altach. Bereits noch vor der offiziellen Eröffnung um neun Uhr, zeigte es sich an der Parkplatzsituation in Altach: Heute ist etwas los im Dorf. Aurelia “Reli” Peter und ihre zahlreichen Helferlein hatten in liebevoller, stundenlanger Arbeit den Aktiv- und Kreativmarkt aufgebaut. Die jungen und auch älteren Besucher aus der Gemeinde, aber wie immer aus dem ganzen Land, stürmten die über 60 Stände und mussten ihr Kommen nicht bereuen. Die verschiedenen Kunstwerke und Handarbeitsstücke fanden ihre Abnehmer, denn in Altach wird nur verkauft was handgemacht ist. Gegen Mittag füllten sich dann auch die Gastronomiestände – die Besucher müde von den Einkäufen – gingen zum gastronomisch-gemütlichen Teil über. Dafür sorgten die vielen fleißigen, ehrenamtlichen Hände. Ein paar Zahlen gefällig? Verkauft wurden 80 Kilo Braten aus dem Smoker, 100 Kilo Würste, 180 Kilo Pommes und 70 Kilo Chicken Frites von der Funkenzunft, mehr als 60 selbstgemachte Kuchen am Pfadfinderstand (dort kredenzte man auch mit dem erfrischenden Cocktail Sommertraum, den insgeheimen Getränkehit des Tages), die leeren Weinflaschen, die am Stand des Musikvereins Harmonie ihren Abnehmer fanden wurden erst gar nicht gezählt. Dort sorgte auch das Trio “Sapperlot” für zusätzliche Stimmung. Hochprozentiges fand sich am Stand des Obst- und Gartenbauvereins, der auch ein Schaubrennen für die Besucher veranstaltete.