“Psychotischer Prozess” bei Marseille-Verdächtigen

Der Mann krachte mit einem Transporter in zwei Bushaltestellen - © APA (AFP)

Nach der tödlichen Fahrt mit einem Transporter in Bushaltestellen in Marseille hat eine Untersuchung des mutmaßlichen Täters einen “wahrscheinlichen psychotischen Prozess” festgestellt. Die psychiatrische Untersuchung des Mitte-Dreißigjährigen sei aber auch zu dem Schluss gekommen, dass sein Zustand mit dem Polizeigewahrsam vereinbar ist, sagte Staatsanwalt Xavier Tarabeux am Dienstag.