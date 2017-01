Psychisch Kranken ausgenommen: Freispruch von Erpressung

Die Freisprüche sind nicht rechtskräftig - © APA (Archiv/Parigger)

Wegen schwerer Erpressung haben sich am Mittwoch zwei 19-jährige Burschen im Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten müssen. Die Anklage legte ihnen zur Last, einen psychisch Kranken eingeschüchtert und diesen in weiterer Folge finanziell ausgenommen zu haben. Am Ende wurden beide im Zweifel freigesprochen.