PSG nach 7:1 über Monaco französischer Meister

Paris St. Germain hat sich am Sonntagabend in beeindruckender Manier den Meistertitel in der französischen Fußball-Liga gesichert. Das Starensemble aus der Hauptstadt fegte im eigenen Stadion über den einzig verbliebenen Verfolger AS Monaco mit 7:1 (4:1) hinweg und kann in den verbleibenden fünf Runden von diesem nicht mehr eingeholt werden.

Olympique Marseille, Gegner von Salzburg im Halbfinale der Europa League, gewann bei Abstiegskandidat ES Troyes mit viel Mühe 3:2 (1:1). Marseille machte durch Clinton N’Jie (11.) und Kostas Mitroglou (75.) zweimal einen Rückstand wett, ehe Florian Thauvin die Gäste zum Sieg schoss (85.). Marseille liegt damit weiter punktegleich hinter Olympique Lyon auf Rang vier und vier Zähler hinter dem Tabellenzweiten AS Monaco.