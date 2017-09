PSG baute Tabellenführung mit 6:2-Kantersieg aus

Zwei Tore von Neymar - © APA (AFP)

Das Starensemble von Paris St. Germain hat seine Topform prolongiert. Nur drei Tage nach dem 3:0 in der Champions League gegen Bayern München gelang Neymar und Co. mit dem 6:2 (5:1) gegen den Tabellendritten Girondins Bordeaux eine weitere Machtdemonstration. Die ungeschlagenen Pariser von Trainer Unai Emery festigten mit nun 22 Punkten aus acht Spielen ihren Spitzenplatz in der Ligue 1 souverän.