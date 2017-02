Prügel-Bande um 16-jähriges Mädchen vor Gericht

Mehrere Jugendliche auf der Anklagebank - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Im Wiener Landesgericht wird am Mittwoch gegen eine Prügel-Bande um ein erst 16 Jahre altes Mädchen verhandelt. Die Beschuldigten hatten Anfang November 2016 in Wien-Donaustadt eine 15-Jährige umringt und auf diese eingeschlagen. Das Opfer erlitt u.a. einen doppelten Kieferbruch. Ein Video der Gewalttat landete auf Facebook, wo es sich in Windeseile verbreitete und über Tage hinweg abrufbar blieb.