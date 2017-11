Prüfbericht: Gemeinde Sonntag drückt der Schuldenberg

Als "äußerst angespannt" wird die finanzielle Lage Sonntags im Bericht des Landes-Rechnungshofes beschrieben. Die SPÖ zeigt sich alarmiert - und fordert nun konkrete Maßnahmen.

Pro-Kopf-Verschuldung deutlich über Landesdurchschnitt

Diesen Ausgleichskredit stützte das Land über Annuitätenzuschüsse in beträchtlicher Höhe. Durch Förderungen und einen strikten Sparkurs konnten die Schulden im Prüfzeitraum merklich reduziert werden. Damit ging die Pro-Kopf-Verschuldung von 8.700 Euro auf 6.100 Euro zurück, lag aber trotzdem noch deutlich über dem Landesdurchschnitt. Zusätzlich trage Sonntag hohe Risiken aus Zins- und Wechselkursschwankungen. Über 90 Prozent der Kredite der Gemeinde sind variabel verzinst. Im Vergleich dazu strebe das Land in seinem Bereich ein ausgewogenes Verhältnis von fixer und variabler Finanzierung an. In der Vergangenheit wurden bereits erhebliche Fremdwährungsverluste realisiert, dennoch waren Ende des Jahres 2016 noch über 20 Prozent des Kreditvolumens in Schweizer Franken finanziert.