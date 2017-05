Prozess wegen Mordversuchs in Vorarlberg

Der Schwurgerichtsprozess, der um 9.00 Uhr begann und bis in die Abendstunden angesetzt ist, könnte wegen einer Terminkollision des Gerichtsmediziners vertagt werden. Der Sachverständige ist jedoch wichtig, um herauszufinden, inwiefern die objektiven Untersuchungsergebnisse mit den Schilderungen des Angeklagten oder des Opfer übereinstimmen. Zu einer ersten Panne war es aber bereits zu Beginn der Verhandlung begonnen. Aufgrund eines Missverständnisses war der Dolmetscher nicht im Gericht erschienen. Der Prozessbeginn wurde deshalb auf 12.00 Uhr verschoben.

Der Afghane war Mitte Oktober des Vorjahres mit einem Landsmann von Bregenz nach Vandans im Montafon gefahren, um dort in einer Privatwohnung Bekannte zu treffen. Vor der Unterkunft kam es zwischen ihm und dem Pakistani zu einem Streit, der eskalierte. Laut Anklage verletzte der 23-Jährige seinen Kontrahenten mit sieben Messerstichen unter anderem am Rumpf und am Oberschenkel, zwei davon waren lebensbedrohlich. Der Schwerverletzte wurde im Krankenhaus notoperiert.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, muss im Prozess erörtert werden. Eigentlich seien die beiden Männer befreundet gewesen, hieß es. Bereits bei der Einvernahme durch die Polizei gingen die Schilderungen von Angeklagtem und Opfer in völlig entgegengesetzte Richtungen. Der Pakistani sprach von Notwehr, Verteidigung und Angst um sein Leben.

(APA)