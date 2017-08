Prozess um Wiederbetätigung in Wiener Neustadt

Immer wieder werden derartige Gegenstände beschlagnahmt - © dpa

Verbrechen nach dem Verbotsgesetz haben einen 26-Jährigen aus dem Bezirk Mödling vor den Richter geführt. Er musste sich am Dienstag in Wiener Neustadt vor einem Geschworenensenat verantworten und bekannte sich teilweise schuldig. Der junge Mann soll ab Anfang 2006 in seinem Haus NS-Devotionalien zur Schau gestellt haben.