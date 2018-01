Prozess um sieben mutmaßliche Neonazis in Leoben fortgesetzt

Im Landesgericht Leoben ist am Dienstag der Prozess gegen sieben mutmaßliche Neonazis fortgesetzt worden. Die jungen Männer sollen durch einschlägige Postings und Tätowierungen aufgefallen sein, außerdem NS-Devotionalien hergezeigt und Waffen besessen haben. Einige werden beschuldigt, eine rechtsradikale Vereinigung mit dem Titel "Legion Werwolf Ostmark" gegründet zu haben.

Der Staatsanwalt listete zahlreiche Delikte auf, darunter Hakenkreuz- und Runen-Tattoos auf allen möglichen Körperteilen, das Sammeln und zur Schau stellen von Wehrmachtsuniformen und Stahlhelmen. Einige sollen auch immer wieder den Hitlergruß gezeigt haben, einer meldete sich mit “Führerbunker” am Telefon. Eigentlich weist die Anklage acht Personen auf, doch der eigentliche Drahtzieher, Harald F., kam nicht aus Deutschland zum Prozess. Er ist dort mehrfach vorbestraft, nun droht ihm auch in Österreich eine Verurteilung.

Die Befragung der Angeklagten erwies sich als äußerst langwierig, da sie – unübersehbare – Kleinigkeiten bereitwillig gestanden, sich aber in Bezug auf “Legion Werwolf Ostmark” sehr zugeknöpft zeigten. F. hatte in Deutschland ähnliche Gruppierungen gegründet, mit ihm waren die Angeklagten in engem Kontakt.