Prozess um “schwarze Kassen” bei Siemens Österreich eröffnet

Staatsanwalt Gregor Adamovic von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führte zu Prozessbeginn die Anklage aus: Demnach sollen die beiden über ein Netz von Scheinfirmen an angebliche Berater Gelder überwiesen haben, denen aber keine Gegenleistung gegenüberstand. Von einem international weitverzweigten Firmen- und Kontensystem sollen die Gelder schließlich mittels Barabhebungen geholt worden sein, um als Schmiergelder bei Siemens-Geschäften in Ex-Jugoslawien zu dienen. Der Konzern wurde dadurch laut Anklage um über 17 Mio. Euro geschädigt.

In den 90er-Jahren sei dieses System noch gefördert worden, weil Provisionen sogar steuerrechtlich absetzbar waren. Mit einer OECD-Konvention gegen Korruption, die in Österreich im Jahr 1999 umgesetzt wurde, sei die “große Zäsur” gekommen. Im Siemens-Konzern sei dann ein System geschaffen worden, das im Jahr 2006 zu einem der größten Schmiergeldskandale in Deutschland und Österreich führte, so der Staatsanwalt – “ein System aus Schmiergeldern, Scheinrechnungen und schwarzen Kassen”.

Mit Briefkastenfirmen auf Zypern und anderen Offshore-Destinationen seien die Gelder aus dem Unternehmen herausgeschleust worden. Die langen Ermittlungen in Österreich – während in Deutschland schon rechtskräftige Urteile dazu vorliegen – erklärte der Staatsanwalt so, dass man den Weg des Geldes durch die Briefkastenfirmen genau verfolgt habe. Beim Erstangeklagten seien darüber hinaus noch auf einem panamesischen Firmennetzwerk mit Schweizer Konto 2,9 Mio. Euro gefunden worden. Die Erklärungen des Ex-Managers, es habe sich um ein Erbe seines Vaters gehandelt, das er mittels eines Zettels mit handgeschriebenen kyrillischen Schriftzeichen und durch Recherchen in Serbien und Russland erst Jahre nach dessen Tod erhalten habe, sei nicht nachvollziehbar, schloss Adamovic.

Von Siemens Österreich kommt auf APA-Anfrage eine kurze Stellungnahme zum Prozess: “Bei dem Verfahren geht es um lange zurück liegende, bereits bekannte Vorgänge. Wir sind Geschädigte in diesen Vorgängen und machen unsere Ansprüche entsprechend geltend.”

