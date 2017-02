Prozess um Rotschlamm-Katastrophe in Ungarn wird wiederholt

Die Rotschlamm-Katastrophe richtete schwere Umweltschäden an - © APA (AFP)

Der Prozess um die Rotschlamm-Katastrophe in Nordungarn, bei der 2010 zehn Menschen ums Leben kamen, muss wiederholt werden. Das hat am Montag ein Gericht in Györ entschieden, wie dessen Sprecher, Tamas Ferenczy, der APA sagte. In dem Verfahren müssen sich 15 leitende Mitarbeiter der Aluminiumfabrik MAL AG in Ajka verantworten, die in erster Instanz freigesprochen wurden.