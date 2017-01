Prozess um Rotschlamm-Katastrophe in Ungarn in zweiter Instanz

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für die Rotschlamm-Katastrophe in UNgarn im Oktober 2010 geht in die zweite Runde. - © Archiv: AP/Abel Szalontai

Nach umstrittenen Freisprüchen der mutmaßlichen Verantwortlichen für die verheerende Rotschlamm-Katastrophe 2010 in Ungarn ist heute, Montag, der Prozess in zweiter Instanz fortgesetzt worden. Auf der Anklagebank des Gerichtes im westungarischen Györ sitzen 15 führende Mitarbeiter der Aluminiumfabrik MAL AG Ajka, in der am 4. Oktober 2010 ein Becken mit hochgiftigem Rotschlamm barst.