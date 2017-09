Prozess um Mordversuch wird fortgesetzt

Ein 31-Jähriger muss sich seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Dem in der Schweiz lebenden Kosovaren wird zur Last gelegt, im März 2016 einen 47-jährigen Türsteher einer Diskothek in Lustenau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Der 31-Jährige bestreitet, etwas damit zu tun zu haben.

Angesichts einer Strafdrohung von zehn Jahren aufwärts eine schwierige Situation. Der Vorfall ist eineinhalb Jahre her und viele Zeugen relativieren ihre Aussagen. Trotz Hinweis auf das Delikt „Falsche Zeugenaussage“, bleiben viele dabei, dass sie heute nicht mehr bestätigen können, was sie noch vor der Polizei sicher zu wissen schienen. Am Mittwoch sind drei Experten von der Gerichtsmedizin am Wort. Sie werden zu Verletzungen und Spuren Stellung nehmen.

Zwei Zeugen belasten Tatverdächtigen

Am Dienstag waren noch zwei Zeugen zu hören, die dadurch auffielen, dass sie den 31-jährigen Angeklagten doch belasteten. Der Rest der Einvernommenen war eher unsicher. Heute sind die Gerichtsmediziner am Wort und eigentlich hätte der Prozess dann theoretisch enden können. Doch es fehlen noch zwei Zeugen, ein Polizist, der noch wichtig erscheint, kann angeblich erst am Donnerstag erscheinen, somit müsste deshalb nochmals vertagt werden. Im Raum steht auch, ob nicht allenfalls noch weitere Zeugen benötigt werden. Nicht alle gewünschten Zeugen sind gestern erschienen. Der Prozess beginnt um 9.00 Uhr.