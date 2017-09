Prozess um Mordversuch startet nächsten Donnerstag

Kommenden Donnerstag startet am Landesgericht Feldkirch ein interessanter Prozess. Zwei Türken im Alter von 38 und 33 Jahren, sowie eine Feldkircherin stehen wegen versuchten schweren Raubes vor Gericht, ein 36-jähriger Türke sogar wegen Mordversuchs.

Es geht um einen Vorfall im Oktober vergangenen Jahres in Feldkirch. Ein in Feldkirch wohnhafter Mann beobachtet, wie sich dunkle Gestalten in der Nachbarschaft herumtreiben, geht nachsehen, da fliegen ihm drei Kugeln um die Ohren. Abgefeuert von einem 36-jährigen Arbeitslosen, der laut eigenen Angaben “nur in die Luft” schoss. Immerhin mit einem neun Millimeter-Kaliber. Die drei Männer hatten laut Anklage im Sinn, in der Nachbarschaft ein vermeintliches Marihuanalager zu plündern, doch dazu kam es erst gar nicht. Im Gegenteil – die Möchtegernräuber flohen. Einer – der mit der Waffe – soll laut Anklage auf den ungebetenen Beobachter aus der Nachbarschaft geschossen haben.

Mordversuch fraglich

Ob dieses Verhalten als Mordversuch zu qualifizieren ist, müssen die Geschworenen entscheiden. “Ich hörte einen lauten Schuss und rollte nach hinten ab, wie ich es vom Capoeiratraining kenne”, so das Opfer. Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst. Angeblich fürchtete sich das Trio vor einem Gegenschlag der vermeintlichen Drogenbesitzer. Der Prozess wurde für zwei Tage anberaumt, es ist allerdings gut möglich, dass das Verfahren nur einen Tag dauert. Bislang sollen die Angeklagten zum Ablauf geständig gewesen sein. Ob und inwieweit das im Verfahren noch der Fall ist, wird man am 7. September sehen.