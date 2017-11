Prozess um Mordversuch mit Stromschlag in Steyr

Weil er zweimal versucht haben soll, seine Ehefrau mit einem Stromschlag zu töten, muss sich seit Montag im Landesgericht Steyr in Oberösterreich ein 75-Jähriger wegen Mordversuchs verantworten. Laut dem Angeklagten habe es sich einmal um einen Unfall gehandelt, von einer weiteren Attacke gegen die inzwischen von ihm getrennt lebende Gattin wollte er nichts wissen.

Der Fall war im Frühjahr 2016 durch eine anonyme Anzeige ins Rollen gekommen. Das Paar lebte zum Zeitpunkt der Vorfälle noch gemeinsam in Dietach (Bezirk Steyr-Land). Am 26. Jänner 2016 soll der Beschuldigte seiner Frau im Bad ein manipuliertes, unter Strom stehendes Kabel unter die Achseln gehalten haben. Die damals 64-Jährige erlitt Verletzungen in Form von “Strommarken”, die sie beim Hausarzt behandeln ließ. Nur wenige Tage darauf soll es im Wohnzimmer zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, bei dem die Frau aber unverletzt blieb. Anzeige erstattete sie nicht.

Für Staatsanwalt Hans-Jörg Rauch ist es nicht verwunderlich, dass das Opfer beide Vorfälle nicht gleich der Polizei gemeldet habe. Es habe erst einmal realisieren müssen, was da “Unglaubliches” passiert sei. Schließlich war das Paar bereits seit mehr als 35 Jahren verheiratet und die Gattin wusste nicht, dass ihr Mann eine neue, jüngere Frau kennengelernt hatte. Doch dieses Verhältnis lieferte für den Staatsanwalt das Motiv für die angeklagten Mordversuche.

Hätte sein Mandant tatsächlich töten wollen, dann sicherlich nicht mit einem derartig ungeeigneten Instrument, erklärte Verteidiger Oliver Plöckinger. Denn jenes Kabel, das laut Augenzeugen nach dem zweiten angeblichen Angriff im Wohnzimmer gefunden worden war, habe “nicht funktioniert”. “Ich habe nie, nie meiner Frau etwas antun wollen. Auch habe ich keine Verhältnis gehabt”, versuchte der Angeklagte zu Prozessbeginn das Tatmotiv zu entkräften.

Richterin Christina Forstner versuchte bei dessen Befragung bis ins letzte Detail zu analysieren, was bei jenem ersten Zwischenfall im Bad im Jänner 2016 passiert war. Eigentlich wollte er seiner Frau, die vor dem Waschbecken mit der Nachttoilette beschäftigt war, den Rücken massieren, als es zu dem Unfall kam, so der Angeklagte.

Er habe sich in einer Schlaufe jenes am Boden liegenden, eingesteckten Manderl-Manderl-Kabels, das er eigentlich für Gartengeräte gezimmert hatte, verfangen. Darauf sei er gestolpert, fasste mit der einen Hand zuerst das Kabel und hielt sich dann mit ihr an der Frau fest, weil er mit der anderen Hand bereits massierte, beschrieb er dem Geschworenengericht. So berührte er mit dem Kabelende, das unter Strom stand, die Haut der Frau, worauf sie und auch er einen Schlag bekamen. Wegen des Schocks sei die Frau in die Knie gegangen und zog auch ihn mit zu Boden, schilderte der Beschuldigte.

Nachdem sie sich “von dem Schreck” erholt hatten, verarztete er die Brandmale der Gattin notdürftig, bevor sie dann doch den Hausarzt aufsuchte. “Ich habe mich geschämt, was passiert ist”, meinte er weiters. Auf die Frage, wie dieses Kabel überhaupt ins Bad gekommen sei, antwortete er, es müsse sich um eine Verwechslung gehandelt haben. Eigentlich habe er ein normales Verlängerungskabel, das für ein Radio gedacht war, im Bad einstecken wollen.

Eine Woche später kam es dann zu einem neuerlichen Zwischenfall im Wohnzimmer. Die 64-Jährige arbeitete gerade am Laptop, als ihr laut Staatsanwalt Rauch der Mann diesmal mit einer isolierten Rohrzange jenes manipulierte Strom führende Kabel in den Nacken halten wollte. Die Frau habe dies bemerkt, es kam zu einer Rauferei, und dem Opfer gelang es, das Kabel aus der Steckdose zu ziehen, führte Rauch aus. “Es gab keine Rangelei”, beteuerte hingegen der Angeklagte. Den ganzen Zwischenfall habe es nie gegeben. So sei es für ihn auch “Zauberei” gewesen, als die Gattin im Wäschekorb sein zerrissenes Hemd samt Zange und Kabel gefunden habe.

Die Frau holte jedenfalls die Rettung, weil sie ihren Mann für gefährlich hielt. Dieser ließ sich auch tatsächlich einweisen, er sei aber kein Fall für die Psychiatrie gewesen, wie er betonte. Allerdings gab er an, in weiterer Folge eine Therapie gemacht zu haben. Seine Frau habe er seit dem zweiten Vorfall nicht mehr gesehen, sie habe sich von ihm getrennt. Er lebe inzwischen mit einer jüngeren Partnerin in Linz zusammen.

Die Noch-Ehefrau, die nach wie vor an posttraumatischen Störungen leide, beantragte für ihre Aussage am Nachmittag den Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Verhandlung ist für zwei Tage anberaumt, vor dem geplanten Urteil am Dienstag stehen die Ausführungen der Sachverständigen auf dem Programm. Ein elektrotechnisches und ein gerichtsmedizinisches Gutachten sollen klären, ob man mit dem vom Angeklagten selbst gebastelten sogenannten Manderl-Manderl-Kabel (Kabel mit zwei gleichen Enden, die man in eine Steckdose gibt) jemanden töten kann. Richterin Christina Forstner hatte den Antrag der Verteidigung, den Gerichtsmediziner wegen Befangenheit auszuschließen, abgelehnt. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten 20 Jahre Haft bis lebenslänglich.