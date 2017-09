Prozess um Mordversuch hat begonnen

Discothek „Sender“ März 2016 – Nach Darstellung der Anklagebehörde – Tatort für einen Mordversuch an einem Türsteher. „Etliche Zeugen haben den Angeklagten als ‚Mann mit dem Messer‘ wieder erkannt, einer sogar, wie er zugestochen hat. Einige Zeugen haben auch wahr genommen, wie der Angeklagte gezielt mit den Worten ‚Scheiß Türke, wo ist er?‘ gezielt nach dem Opfer gesucht habe“, so die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer. Ganz anders sieht naturgemäß Verteidiger Thomas Raneburger die Situation. „Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Die Typen sind alle sehr kräftig und sehen einander auch ähnlich“, ist der Anwalt überzeugt.

Freispruch im Auge

Die Verteidigung appelliert an das Gewissen der Geschworenen. „Sie können meinen Mandanten nur verurteilen, wenn Sie sich hundertprozentig sicher sind, dass er zugestochen hat“, so Raneburger. Dass der Beschuldigte das Messer, die Tatwaffe, nach den Stichen kopflos vom Boden aufgenommen und am Parkplatz vor dem Lokal weggeschmissen hat, bezeichnet Raneburger als „den größten Fehler seines Lebens“. Dass nun die Fingerabdrücke des Angeklagten drauf sind, sei klar, so die Verteidigung. Der Angeklagte hat als Erster Gelegenheit, seine Version zu schildern, dann kommen Zeugeneinvernahmen an die Reihe. Die drei Gerichtsmediziner sind für morgen als Sachverständige geladen.

Vorbericht zur Tat:

Ein 47-jähriger Türsteher des Nachtklubs Sender in Lustenau ist am 6. März von einer Rockerbande verprügelt worden. Als der Mann am Boden lag, stach ein Bandenmitglied mehrfach auf ihn ein und verletzte ihn lebensgefährlich. Vier Tatverdächtige wurden beim Zollamt Höchst festgenommen.

Kurz nach 4.00 Uhr kam es Polizeiangaben zufolge in dem Nachtklub zu einer Schlägerei zwischen der Rockergruppe und mehreren Personen. Dabei wurde zunächst ein 37-jähriger Mitarbeiter des Nachtklubs durch einen Schlag auf den Kopf verletzt. Danach gingen mehrere Männer der Rockerbande auf den Türsteher los und verletzten ihn dabei lebensgefährlich. Sie sollen den Mann mit Fäusten geschlagen und auf ihn eingetreten haben, bevor ein Rocker ihn mit dem Messer attackierte. Der 47-Jährige wurde in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert und dort notoperiert. Der Zustand des Verletzten sei mittlerweile aber wieder stabil, so die Polizei.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit mehreren Fahrzeugen. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 37 Jahren wurden gegen 4.30 Uhr beim Zollamt Höchst angehalten und von Polizei und Einsatzkommando Cobra festgenommen. Sie sind nicht geständig und werden wegen Mordversuchs angezeigt.