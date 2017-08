Prozess um A4-Flüchtlingsdrama wird in Kecskemet fortgesetzt

Das Interesse an dem Prozess ist groß - © APA (Hochmuth)

Der Prozess gegen eine Schlepperbande, die für den schrecklichen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen auf der Ostautobahn (A4) verantwortlich sein soll, wird am Dienstag am Gericht im südungarischen Kecskemet fortgesetzt. Der Kühl-Lkw mit den Leichen wurde im August 2015 an der Autobahn bei Parndorf im Burgenland entdeckt. Den elf Angeklagten – einer ist noch flüchtig – drohen hohe Haftstrafen.