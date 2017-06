Prozess um A4-Flüchtlingsdrama in Ungarn fortgesetzt

Der Hauptangeklagte wird zum Gerichtssaal geführt - © APA (Hochmuth)

In der ungarischen Kleinstadt Kecskemet ist Donnerstag früh der Prozess gegen die Schlepperbande fortgesetzt worden, die für den qualvollen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw im August 2015 verantwortlich sein soll. Deren Leichen wurden in dem Fahrzeug an der Ostautobahn A4 bei Parndorf im Burgenland gefunden.