Prozess nach Drohungen gegen “Eislady” in NÖ Justizanstalt

Der "Eislady" wurde mit Vergewaltigung gedroht - © APA (Fohringer)

Wegen gefährlicher Drohung mussten sich zwei Angeklagte am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt vor einem Einzelrichter verantworten. Der Vorfall trug sich in der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld zu, die Bedrohte war eine “prominente” Insassin, bestätigte Vizepräsidentin Birgit Borns einen “Krone”-Online-Bericht, wonach es sich um die als “Eislady” bekannt gewordene Estibaliz C. handelte.