Prozess in Belgien gegen Mirko Kovats

Mirko Kovats weist sämtliche Vorwürfe zurück - © APA

Wie seit 2015 bekannt, ermittelt die belgische Justiz wegen vermuteter Bestechung unter anderem gegen eine französische Firma, die zum Konglomerat des Industriellen Mirko Kovats gehört hat. Am 5. September sei dazu in Belgien der Prozess mit einer ersten Anhörung gestartet, am 5. Dezember sei die nächste Verhandlung angesetzt, schreibt “News”.