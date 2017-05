Prozess gegen Staatsverweigerin in Klagenfurt ausgefallen

Auch Staatsverweigerer werden wie Staatsbürger behandelt - © APA

Ein Prozess wegen Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt gegen eine 53 jährige Kärntnerin ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ausgefallen. Die Frau – es soll sich um eine sogenannte Staatsverweigerin handeln – war nicht zur Verhandlung um 8.30 Uhr erschienen. Die Staatsanwaltschaft beantragte ihre Vorführung zum nächsten Prozesstermin, der in den nächsten Wochen stattfinden soll.