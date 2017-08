Telekom-Prozess gegen ÖVP-Mandatar Schönegger wiederholt

Schönegger muss erneut durch ein Verfahren - © APA (Archiv)

In der Causa Telekom wird das Verfahren um eine 120.000-Euro-Zahlung der Telekom Austria an die Grazer ÖVP gegen den steirischen Nationalratsabgeordneten Bernd Schönegger neu aufgerollt. Der Oberste Gerichtshof hat das in nichtöffentlicher Sitzung entschieden, bestätigte Mediensprecherin Helene Bachner-Foregger am Mittwochnachmittag der APA.